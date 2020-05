Ⓒ EPA

Amsterdam - Het Joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam blijft mikpunt van vernieling. Afgelopen weekend werd de eetgelegenheid opnieuw met een antisemitische leus beklad. Maar de stortvloed aan anti-Joods vandalisme is geen reden voor een spoeddebat, vinden linkse partijen in de hoofdstedelijke gemeenteraad.