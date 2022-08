Reddingsoperatie voor witte dolfijn in de Seine van start

Het is de bedoeling dat de beloega wordt gevangen in een soort hangmat om hem naar een voertuig te hijsen. Via de weg zal het vermagerde dier uiteindelijk naar zee worden gereden, nadat het hem zelf niet is gelukt een weg naar open water te vinden.

De witte dolfijn werd vorige week dinsdag voor het eerst gespot. Donderdag bevond het dier zich in de buurt van Vernon, op meer dan 100 kilometer van de kust, waar hulpverleners het gedurende enkele uren konden waarnemen voordat de beloega uit het oog werd verloren. Sinds vrijdag zit de beloega vast bij een sluis in Saint-Pierre-La-Garenne.

Normaal komen dergelijke walvisachtigen voor in koude wateren, maar soms verschijnen ze zuidelijker. Witte dolfijnen kunnen tot 5 meter lang worden.