29 mensen Nederlandse evacuatielijst onderweg van Kabul naar Doha

Ⓒ ANP/HH

DOHA - Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat 29 mensen die op de Nederlandse evacuatielijst staan in een vliegtuig zitten dat onderweg is van de Afghaanse hoofdstad Kabul naar Doha in Qatar.