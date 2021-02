Avondklok verlengd, kabinet onderzoekt of schaatswedstrijden mogelijk zijn

De verlenging van de avondklok betekent dat mensen, uitzonderingen daargelaten, tot en met 2 maart niet na 9 uur ’s avonds de straat op mogen.

Het kabinet maakt zich nog altijd zorgen om de opkomst van de Britse variant. Het advies van het OMT is dan ook om de avondklok te verlengen, en in dat advies gaat het kabinet mee, aldus Grapperhaus.

De maatregel loopt daarmee gelijk met de rest van de lockdown, waarin de horeca is gesloten en niet-essentiële winkels alleen open zijn voor afhalen. Ook mogen niet-medische contactberoepen, zoals kappers, tot tenminste 2 maart niet aan de slag.

Grapperhaus wijst erop dat de avondklok in een aparte regeling zit, een buitengewone bevoegdheid, en formeel meeloopt met de andere maatregelen. „Maar als het zo zou zijn dat er eerder aanleiding is om ermee te stoppen, dan zullen we dat ook doen,” belooft de minister.

Het kabinet geeft toe dat het effect van de avondklok nog niet in de besmettingsaantallen of het reproductiegetal is terug te zien. Maar, zo zegt Grapperhaus, wel is het veel rustiger op straat na 9 uur ’s avonds. „Het is in ieder geval een maatregel die leidt tot minder mobiliteit en bezoek, en dat is wat we willen.”

Formeel moet de Tweede Kamer zich er ook over uitspreken. De meeste partijen lijken zich al te hebben verzoend met verlenging. De avondklok was zonder kabinetsbesluit tot verlenging woensdagochtend om 04.30 uur afgelopen.

Premier Rutte laat weten dat het kabinet onderzoekt of topschaatsers eventueel wedstrijden kunnen schaatsen op natuurijs. Minister Van Ark (Medische Zorg) is daarover in gesprek met schaatsbond KNSB. Maar publiek wordt daarbij sowieso niet toegestaan. Ook is het nog altijd de bedoeling dat men zich ook buiten aan de coronamaatregelen houdt. „Je kunt met iemand anders gaan schaatsen, maar grote tochten of wedstrijden organiseren met publiek gaat helaas niet. Daarvoor is het nu nog te risicovol.”