Uitslag Stelling: Verdeeldheid over omroep

Bijna driekwart van de stemmers verwacht dat de kijkcijfers van de publieke netten kelderen als de amusementsprogramma's het veld moeten ruimen. Meer dan de helft deelt de vrees van de SP dat de publieke omroep zonder 'amusement om het amusement' te elitair wordt.OntspanningStaatssecretaris Dekker vindt onder de stellingdeelnemers nog wel enige steun voor zijn plannen, maar 57 procent zou het amusement graag behouden. "Mensen hebben ook ontspanning nodig", betoogt een deelnemer. "Wij betalen allemaal voor de publieke omroep", vult een ander aan, "dus moet iedereen bij de publieke omroep iets van zijn gading kunnen vinden.""Voor mij is tv-kijken ontspanning", zegt een andere stemmer. "Ik zit niet te wachten op gepraat over allerhande problemen. Als het amusement verdwijnt, is de NPO voor mij verleden tijd.""Er is al genoeg amusement bij de commerciëlen", menen Dekkers medestanders - 40 procent van alle respondenten. "Pas als de publieke omroep meer gaat voor kwaliteit dan voor amusement, kan het een rol van betekenis gaan spelen", voorspelt een deelnemer. Een enkeling gaat nog een stapje verder: "Het amusement bij de commerciële zenders is vele malen beter."Toch zijn opvallend veel deelnemers eigenlijk wel tevreden over de publieke omroepen. "Grosso modo doet men het best goed, de publieken worden beter bekeken dan RTL en SBS", weet een respondent. "Programma's als DWDD en Pauw zijn redelijk interessant", merkt een ander op, "maar er moet ook plaats zijn voor de Rijdende rechter en Boer zoekt vrouw.""Een sterke publieke omroep is zeer belangrijk", zeggen velen. De vrees is groot dat Dekker met zijn aanval op het pure vermaak de bijl aan de wortel van de NPO zet. "Door gestuur van de overheid gaat alles wat goed is verloren", waarschuwt een respondent. "Dat dreigt nu ook met de publieke zenders te gebeuren.""Voegt niets toe, kost alleen maar bergen met geld." De positieve commentaren op de publieke omroep ten spijt, blijft de groep criticasters aanzienlijk. "De omroepen worden alleen gebruikt voor het uitdragen en ondersteunen van de boodschap van de linkse partijen", meent een deelnemer."De publieke omroep moet zo beperkt en goedkoop mogelijk zijn", zegt een andere respondent. "Cultuur en educatie kunnen ook naar de commerciëlen. Desnoods subsidieert de overheid cultuur op televisie door zendtijd in te kopen bij RTL en SBS."Alle investeringen in livestreams op internet en apps voor smartphones en tablets vindt het merendeel onnodig. Niet noodzakelijk om een nieuwe generatie kijkers te trekken, oordeelt 54 procent.Toch zijn het de respondenten die de digitale omslag bij de omroep toejuichen die het meest van zich doen horen. Hun reacties zijn in deze woorden van één deelnemer samen te vatten: "Niemand heeft baat bij een omroep die in het verleden blijft hangen."

