Culinaire hotspots in Zuid-Tirol

De hemel in handbereik bij de Schatzerhütte

Restaurant Schatzerhütte (foto boven) ligt dichtbij de stad Bressanone/Brixen op 2.004 meter hoogte. Tijdens het dineren geniet je van het uitzicht op de indrukwekkende pieken van de Dolomieten. Geen verkeer, geen bereik en geen wifi. Complete rust met alleen frisse en gezonde berglucht en een uitstekende keuken! Wat wil een mens nog meer?

Voormalig pizzeria: restaurant St. Hubertus

Dit restaurant is waarschijnlijk het bekendste restaurant in Zuid-Tirol. Hier zwaait chefkok Norbert Niederkofler de scepter en niet geheel onverdienstelijk. De voormalige pizzeria heeft maar liefst twee Michelinsterren veroverd. Het restaurant is onderdeel van Hotel Rosalpina in San Cassiano in het prachtige Alta Badia. In dit kleine restaurant (negen tafels) is het ook mogelijk om een zogenaamde chef’s table te reserveren met uitzicht op het reilen en zeilen in de keuken. Onze tip: proef het traditionele bergmenu.

Genieten op hoog niveau bij Auener Hof

Heerlijk uit eten met een fantastisch uitzicht? Strijk dan neer aan een tafeltje in restaurant Auener Hof in Val Sarentino/Sarntal. Dit restaurant is gelegen op 1.662 meter hoogte en is het hoogstgelegen sterrenrestaurant van Italië. Culinair talent Heinrich Schneider maakt voor het bereiden van gerechten alleen gebruik van lokale producten, vers verkregen bij omliggende boerderijen. Zijn zus Gidela Schneider is sommelier, dus krijg je gegarandeerd een bijpassende wijn. Ook hier kun je een chef's table reserveren, zodat je precies kunt zien hoe de chef je culinaire gerecht klaarmaakt.

'Pasta on the rocks' in Jora Mountain Dining

Italië zou Italië niet zijn zonder pasta's, dus neem zeker eens plaats bij Jora Mountain Dining. Dit restaurant serveert uitmuntende pasta's. Vanwege de unieke ligging in de bergen noemt chefkok Markus Holzer en zijn team de gerechten ook wel 'pasta's on the rocks'. Elke vrijdagavond is het pasta-avond. Op het menu staan enkel zelfgemaakte pasta’s en kun je genieten van een pastaproeverij. Als je nog ruimte hebt na deze lekkernijen sluit je de avond af met een toetjesbuffet.

Bergkost in een mediterraans jasje in restaurant Miil

Restaurant Miil staat bekend om de keuken waarin alpiene smaken samensmelten met Italiaanse finesse; bergkost in een mediterraans jasje. Hier serveren chefkok Othmar Raich en zijn team seizoensgebonden gerechten. Vergeet tijdens je bezoek niet om een frisse neus te halen in de idyllische binnentuin en de omliggende wijngaarden.

