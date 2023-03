Premium Het beste van De Telegraaf

GGzE wegens dood door schuld veroordeeld Fouten ggz-instelling werden dochter José en Jan fataal: ’Dit mag niemand meemaken’

Door Saskia Belleman Kopieer naar clipboard

José en Jan van Erum: „Als kind was ze een blije gup. Ze huppelde door het leven.” Ⓒ Rias Immink

Er hangt een slinger van de ene kant van de kamer naar de andere. „Ik heb ’m toch maar opgehangen”, zegt José van Erum. Ook al is het een ’feest’ met een bijsmaak. Dochter Janneke krijgen zij en haar man Jan er niet mee terug, „maar we kunnen het nu wel afsluiten. Ik voel me een stuk lichter.”