Studenten theologie neergestoken in Jeruzalem

De aanval op de studenten is bepaald niet het eerste geweldincident in Jeruzalem in korte tijd. De spanningen tussen Israëliërs en Palestijnen zijn weer opgelopen sinds de gijzeling van en moord op drie joodse tieners in juni.

Sindsdien zijn er al meerdere steekpartijen, bewuste aanrijdingen en andere incidenten geweest in Israël en op de Westelijke Jordaanoever. Vorige week bijvoorbeeld pleegden twee Palestijnen een aanslag op een synagoge in het westen van Jeruzalem, waardoor zeven mensen omkwamen. Zondag nog staken onbekende daders een woning van Palestijnen in brand op de Westelijke Jordaanoever.