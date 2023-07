Bruls en Boekhoorn zetten Vierdaagseplein op stelten

Samen met miljardair Marcel Boekhoorn, NEC-directeur Wilco van Schaik en topmodel Janneke Scherpenhuyzen gaf Bruls een eenmalig en nu al legendarisch liveoptreden op het hossende Faberplein. Het onlangs in de Volendamse studio van Arnold en Patrick Mühren opgenomen Vierdaagsenummer „De Mooiste van het jaar’, op de aanstekelijke melodie van 500 Miles van de Schotse Proclaimers, werd door de massaal opgekomen menigte luidkeels meegezongen.

Stil uit de video van het nu al legendarische liveoptreden. Ⓒ De Telgeraaf

Waren er vooraf nog wat twijfels over veiligheid, na afloop van het optreden glommen Bruls en zijn bekende medezangers van trots: „Dit was echt helemaal goed, het publiek ging volledig uit zijn dak, ongekend”, zo klonk het in koor. Het optreden leidde tot diep in de nacht tot enthousiaste reacties op sociale media: „Dit gaat nooit meer overtroffen worden. Miljardair, burgemeester„ NEC-directeur en model bijeen. Klinkt als een slechte mop maar het is nu al de meest schitterende act van deze zomerfeesten. Trotser op je stad en club kan ik niet meer worden”, zo luidt een van de vele reacties op Twitter.