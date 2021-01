LIVE | Britse ’coronaminister’ roept op geen zomervakantie te boeken

De Britse minister belast met het vaccinatieprogramma, Nadhim Zahawi, heeft opgeroepen nog geen zomervakantie te boeken. Hij zei dat het nog te vroeg is om dat te doen, want er liggen 37.000 mensen in het ziekenhuis met het gevreesde virus. Dat zou betekenen dat naar schatting in ruim een vijfde van de ziekenhuisbedden in het land een coronapatiënt ligt. Volgens Zahawi kunnen we nu nog niet over de zomer gaan speculeren.

Hij kondigde aan dat er dinsdag een besluit komt over de vraag of iedereen die het land binnen reist verplicht zou moeten worden in een hotel in quarantaine te gaan. Het land heeft inmiddels al net zoveel coronatests uitgevoerd als het inwoners heeft (68 miljoen) en stelde 3,6 miljoen besmettingen vast. Circa 2,5 procent van de besmette personen zijn aan Covid-19 bezweken en momenteel liggen ongeveer 4000 mensen op de intensive care als gevolg van het virus.

