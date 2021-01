LIVE | Londen wil reiziger voor 1500 pond in hotel

De Britse regering wil reizigers die Groot-Brittannië binnenkomen tien dagen verplicht in hotels in quarantaine laten gaan. Dat melden Britse media. Volgens de Daily Mail gaat dat de bezoeker of terugkerende reiziger naar schatting 1500 pond (circa 1700 euro) kosten. Het zou voor de meeste Britten een buitenlandse reis onbetaalbaar maken.

De eerste groep die de regering van premier Boris Johnson voor de 'hotelquarantaine' op het oog heeft, zijn Britten die terugkeren uit Brazilië of Zuid-Afrika. In die landen is een virusvariant ontstaan die besmettelijker zou zijn dan het oorspronkelijke virus. Ze zouden na aankomst op eigen kosten in hotels moeten blijven en daar zal door bewakers op worden toegezien.

De draconische maatregel zou vervolgens worden uitgebreid naar andere reizigers. Volgens de Mail beoogt de regering straks alle reizigers uit het buitenland na aankomst op eigen kosten tien dagen op te sluiten in een hotel.

Meer nieuws:

Binnenland:

Buitenland:

Mexico meldt als vierde land meer dan 150.000 doden door corona

Braziliaanse mutant coronavirus vastgesteld in VS

Britse coronavariant op Aruba

Aantal nieuwe besmettingen Duitsland neemt verder af

Financieel-economisch:

Video/podcast:

Entertainment/persoonlijk: