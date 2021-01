LIVE | Ruzie over aantal doses in Pfizer-flacon: betalingen stopgezet

Zweden heeft betalingen aan farmaceut Pfizer voor coronavaccins opgeschort. Het land eist opheldering over het aantal doses dat in iedere flacon zit. De Zweedse tak van de multinational wilde daar niet op reageren.

Zweden zegt dat Pfizer per flesje zes doses van het vaccin in rekening brengt, een meer dan eerder was afgesproken. Zweden wil dat de Europese Commissie en Pfizer om de tafel gaan om die kwestie op te helderen. In de tussentijd wordt niet betaald, zegt gezondheidsfunctionaris Anders Tegnell.

De EU en Pfizer waren aanvankelijk overeengekomen dat vijf doses in een flacon zaten. Europees toezichthouder EMA stelde later vast dat ook een zesde dosis uit het flesje gehaald kan worden. Daar is dan wel een speciaal soort injectiespuit voor nodig. Een normale naald is daar niet nauwkeurig genoeg voor.

Vaccins

Sinds het begin van de vaccinatiecampagne in Nederland hebben in totaal 163.931 mensen hun eerste beschermende prik tegen het coronavirus gekregen.

De meeste doses zijn toegediend door de GGD’en: 106.886. Ziekenhuizen hebben 40.216 medewerkers uit de acute zorg hun eerste dosis gegeven, in de langdurige zorg staat de teller op 16.829 vaccinaties.

Van alle landen in de wereld die nu zijn begonnen met vaccineren bungelt Nederland nog altijd in de onderste regionen. Bekijk hier in detail hoe we het doen ten opzichte van andere landen.

Nederland heeft minder dan 1 op de 100 inwoners (0,94) een eerste prik gegeven en behoort daarmee tot de hekkensluiters in de EU. Van alle EU-landen staat alleen Bulgarije onder Nederland. Daar is 0,39 van de 100 inwoners geprikt.

Meer nieuws:

Binnenland:

Buitenland:

Brussel woest op vaccinmaker AstraZeneca

Zweden heeft betalingen aan Pfizer opgeschort. Het land eist opheldering over het aantal doses dat in iedere flacon zit

’Zes weken tussen eerste en tweede prik Moderna is mogelijk’

Mexico meldt als vierde land meer dan 150.000 doden door corona

Europa kijkt met argusogen naar coronarellen: „Waait dit over naar ons?”

De Britse regering wil reizigers tien dagen verplicht in hotels in quarantaine laten gaan. Volgens de Daily Mail gaat dat de bezoeker of terugkerende reiziger naar schatting 1700 euro kosten.

Braziliaanse mutant coronavirus vastgesteld in VS

Britse coronavariant op Aruba

Aantal nieuwe besmettingen Duitsland neemt verder af

Financieel-economisch:

Video/podcast:

Entertainment/persoonlijk: