Meer dan 10.000 coronadoden in Brazilië

In het land zijn 10.627 doden en ruim 155.000 besmettingen geregistreerd. Hoewel de cijfers in Brazilië hoog zijn, denken wetenschappers dat het werkelijke aantal slachtoffers 15 of zelfs 20 keer zo hoog kan zijn, aangezien het land niet in staat is om uitgebreid te testen.

In de staat Sao Paulo, in het zuidoosten van Brazilië die 46 miljoen inwoners telt, zijn tot nu toe 3600 mensen overleden en bijna 45.000 besmet geraakt. In de naburige staat Rio de Janeiro, waar meer dan 16 miljoen mensen wonen, stierven ruim 1600 inwoners en zijn bijna 17.000 geïnfecteerden.

Ondanks de druk van president Jair Bolsonaro, die zich verzet tegen isolatiemaatregelen vanwege hun impact op de economie, zullen de gouverneurs van de staten Sao Paulo en Rio de Janeiro de sinds maart geldende quarantainemaatregelen verlengen tot eind mei.

Officiële rouwperiode van drie dagen

Nadat Brazilië de grens van 10.000 doden had overschreden, vaardigde het Braziliaanse Congres een officiële rouwperiode van drie dagen uit. Het vroeg de Brazilianen de aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten op te volgen om de infectiepercentages te verminderen, terwijl het land zich voorbereidt op „een veilige en definitieve terugkeer naar normale omstandigheden.”