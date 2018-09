President Liberia bezoekt Karel Doorman

De Nederlandse ambassadeur in Ghana, Hans Docter, heeft dat zondagavond laten weten. Liberia valt onder zijn terrein. Docter is ook speciaal ebola-gezant van Nederland. Hij moet de bestrijding van de epidemie coördineren met de Verenigde Naties en de Europese Unie.

De bijna 205 meter lange Karel Doorman is op 6 november vertrokken uit Den Helder. Aan boord waren toen tientallen vrachtwagens, auto's en ambulances, 11 miljoen handschoenen, duizend rubberen laarzen en onder meer mobiele laboratoria, beschermende kleding voor artsen en veldhospitalen. Het schip loste afgelopen woensdag hulpgoederen in Sierra Leone en vrijdag in Guinee. Als de Karel Doorman klaar is in Liberia, zal het misschien nog een keer hulpgoederen naar West-Afrika brengen.