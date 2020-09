Woede en onbegrip bij Nederlanders op Griekse eilanden

Paul Marselje zit samen met zijn vrouw Jeanette op het eiland Kefalonia. „We begrijpen uit de media zelfs dat het mogelijk is dat wij onze vakantie vroegtijdig moeten gaan afbreken. Daar hebben wij echt geen zin in.” Ⓒ eigen foto

Amsterdam - Nederlanders die in Griekenland verblijven zijn overvallen met het nieuws dat vanaf dinsdag voor alle Griekse eilanden een oranje reisadvies is ingegaan. Vooral het feit dat alle eilanden op een hoop worden gegooid zorgt voor onbegrip. „Wij zijn echt boos omdat in het buitenland de regionale aanpak uit het raam gaat.”