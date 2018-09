Geen vogelgriep andere bedrijven Kamperveen

Op de boerderij in het Overijsselse Kamperveen werd vrijdag vogelgriep vastgesteld. Dit bedrijf is daarom geruimd. In de 10 kilometerzone rond dit bedrijf liggen 34 bedrijven, waarvan twee bedrijven binnen 1 kilometer. Op een van deze bedrijven werden bij eenden verschijnselen van vogelgriep geconstateerd, waarop is besloten de twee bedrijven te ruimen.

