‘Trump in paniek door coronacrisis’

Waar is de Europese Unie in de strijd tegen het coronavirus? Dat vraagt Wierd Duk in zijn nieuwste podcast. De Telegraafverslaggever vindt het schrijnend dat het zwaar getroffen Italië hulp krijgt van landen als China, Rusland en Cuba, die de beelden voor de eigen staatspropaganda kunnen inzetten. En: zijn in tijden van corona wellicht politici als Trump nodig, die durven te kiezen tussen twee kwaden: de economie draaiende houden of de economie stilleggen want beide keuzes zullen slachtoffers eisen