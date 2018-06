Mexico roept ambassadeur Uruguay op matje

„Het lijkt erop dat, als je het van een afstand bekijkt, we hier te maken hebben met een mislukte staat waarin de autoriteiten de controle volledig kwijt zijn”, aldus Mujica in het interview dat vrijdag werd gepubliceerd. Het Mexicaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte zondag bekend dat ze verrast was door het interview en sommige afspraken van Mujica afwijst.

De verdwenen studenten zouden zijn gedood, nadat ze eind september door corrupte agenten waren overgedragen aan een drugsbende. De zoektocht van de autoriteiten duurden ruim een week. Bendeleden erkenden een groep mensen te hebben vermoord. Bendeleden gaven toe een groep mensen te hebben vermoord.

De daders hebben geprobeerd alle sporen van de misdaad te wissen door de lichamen van de studenten in brand te steken en in zakken in het water te gooien. De verdwijning, en de manier waarop de autoriteiten in Mexico ermee omgingen, heeft in het land geleid tot protesten. Ook kwam er veel kritiek van internationale mensenrechtenorganisaties.

President Mujica heeft maandag in een verklaring zijn steun uitgesproken voor de Mexicaanse regering. Hij heeft vertrouwen in „de politieke hoofdstad”, sprak vol lof over de democratie in het land en de strijd die Mexico levert tegen criminaliteit. Mujica zei dat hij blij is met de vriendschappelijke en historische band die Uruguay en Mexico samen hebben.

De Uruguayaanse president ging in zijn verklaring niet in op de uitspraken die hij eerder in het tijdschrift heeft gedaan. Hij biedt daar ook niet nadrukkelijk zijn excuses voor aan. De verklaring van de president kwam enkele uren nadat het Mexicaanse ministerie van Buitenlandse Zaken had bekendgemaakt de ambassadeur te willen spreken over de kwestie.