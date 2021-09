Grote toename van dumpingen drugsafval

Max Daniel, ’portefeuillehouder drugs’ bij de politie, heeft geen eenduidige uitleg voor de stijging. „Een mogelijke oorzaak is de toenemende opsplitsing van productielabs in meerdere kleinere labs. Dat leidt tot het dumpen van kleinere hoeveelheden afval, maar elke dumping telt wel gewoon mee.”

„Vorig jaar zagen we een heel sterke toename van het aantal ontdekte labs door onderzoeken naar cryptocommunicatiediensten zoals Encrochat”, aldus Daniel. „Berichten die tijdens deze onderzoeken werden onderschept, leidden ons in korte tijd naar een groot aantal labs.” Mede doordat politie en justitie tijden konden meelezen in de versleutelde berichten van Encrochat kon in 2020 een grote internationale actie plaatsvinden in onder meer Nederland, Spanje en België. Op tientallen locaties werden destijds invallen gedaan en aanhoudingen verricht.

In de eerste zes maanden van 2021 zijn flink minder productielocaties van synthetische drugs ontdekt dan in de eerste helft van vorig jaar. Het waren er 49 tegen 65 een jaar eerder. Het aantal ligt wel hoger dan in het eerste halfjaar van zowel 2018 (42) als 2019 (44).

„De informatie uit de miljoenen onderschepte berichten zette ons ook de eerste helft van dit jaar op het spoor van drugslabs”, aldus drugsspecialist Daniel. „Maar omdat, waar mogelijk, vorig jaar al direct is ingegrepen, vlakt de enorme stijging af.”

De cijfers waar de politie zich op baseert komen van ERISSP, de European Reporting on Illicit Synthetic Substance Production Sites. Die gaan over productie-, opslag- en dumplocaties van synthetische drugs. De cijfers worden door de Nederlandse politie elk halfjaar gepubliceerd.