Amerikanen slepen Staat voor rechter

Samuel P. (39) en Matt W. (44) werden afgelopen zomer door de rechtbank in Haarlem vrijgesproken van verkrachting van een Nederlandse vrouw. Het duo wil nu genoegdoening. P. eist bijna 80.000 euro; over het bedrag dat door W. wordt geëist, doet de militair geen uitspraken.

Hun ellende begon in 2009, toen de militairen voor een training in Nederland waren. Na afloop ontmoetten de twee tijdens een avondje stappen een Haarlemse vrouw en gingen op uitnodiging mee naar haar huis. Het liep uit op een trio en er was sprake van orale seks. Een half uur later ging bij de Nederlandse – die xtc had geslikt en veel alcohol had gedronken - het licht uit. Weer ontwaakt, bleken P. en W. al vertrokken om hun vliegtuig te halen. P. had haar sleutels meegenomen om een deur te openen.

Later stapte de Nederlandse naar de politie. Al snel stond het verkrachtingsverhaal op papier. Onderzoek wees uit dat dna van W. op haar lichaam zat. Kneuzingen of verwondingen had de Haarlemse niet. Justitie liet de kwestie lang op zijn beloop. Tot 2011, toen P. en W. op hun legerbasis in de VS plots over hun nacht door Nederlandse en Amerikaanse rechercheurs werden verhoord, en P. toegaf dat W. seks met de vrouw had gehad.

„Mijn cliënt Samuel P. werd er regelrecht ingeluisd”, kijkt advocaat Annieke Bloemberg terug. „Hij dacht een sollicitatiegesprek te hebben, maar stond opeens oog in oog met twee rechercheurs.”De twee militairen zaten in de VS en na uitlevering aan Nederland ruim vijf maanden achter tralies. De rechtbank Haarlem oordeelde in augustus hard: het OM had ze nooit mogen vervolgen.