Oekraïne herdenkt hongersnood Sovjetburgers

Oekraïne gold in de jaren dertig als graanschuur voor de Sovjet-Unie. De collectivisatie van landbouw moest leiden tot een snelle economische groei en modernisering van de Sovjet-Unie, maar leidde in republiek Oekraïne tot een grote ramp. De vraag naar graan van het Kremlin oversteeg de productie in Oekraïne en boeren konden daardoor niks overhouden voor zichzelf.

Volgens de officiële lezing was de hongersnood een onvoorzien gevolg van de snelle hervormingen, maar Oekraïners geloven dat Stalin uit was op het uitroeien van de opstandige Oekraïense bevolking. De ramp werd in 2006 door Kiev tot genocide verklaard.