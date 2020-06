Dorp wil na beeldenstorm ’knoflook-Machteld’ weer terug

De 85-jarige dame vindt het zeer spijtig dat de voor ’s-Gravenzande zo kenmerkende kunst in gemeentelijke depots ligt te verpieteren. „Een stad zonder beelden is als een zwembad zonder water. Een hond zonder baas. Een glas zonder bier”, verwoordt de geboren Haagse het gevoel dat er bij veel dorpelingen leeft.

Gravin Machteld

De inwoners zagen begin 2018 met pijn in het hart dat hun Gravin Machteld na ruim twintig jaar het veld moest ruimen. Het beeld op het Marktplein werd gemaakt om 750 jaar Stad ’s-Gravenzande te vieren. Als het aan Anna Gerritsen en veel andere inwoners ligt keert Machteld, die de knoflookteelt naar de regio haalde, weer terug naar haar vertrouwde plek op het vernieuwde plein.

Druivenkrentster

Ook treuren de inwoners over het standbeeld van de Druivenkrentster, dat ligt te verstoffen op de Gemeentewerf in De Lier. „Dit is toch vreselijk jammer!”, reageert Gerritsen. Volgens haar zouden ’veel inwoners het kunnen waarderen als de Druivenkrentster een nieuwe plek zou krijgen in het parkje achter de Gasthuislaan’.

Ook voor het weggehaalde beeld Paard en Ruiter heeft ze een mooie plek gevonden: op een van de rotondes tussen de bloemen.

Volgens de fractie Westland Verstandig leeft de ’beeldenstorm’ enorm. „Dat bleek al bij de handtekeningenactie voor Machteld en er 1200 reacties binnenkwamen”, zegt fractievoorzitter Peter Duijsens.