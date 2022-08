Anti-uitdrogingsmiddel ORS populair online: ’Jongeren denken dat het tegen katers werkt’

ORS staat voor oral rehydration solution. Het is een poeder met suikers en zouten dat wordt gebruikt om uitdroging te voorkomen, bijvoorbeeld bij acute diarree. Het middel is te koop bij de drogist. Influencers op TikTok bevelen ORS al een tijd aan als middel om een kater mee te voorkomen of te verhelpen, bijvoorbeeld tijdens een van de vele festivals die dit jaar na de coronapandemie weer doorgang kunnen vinden. Zo staat dit weekend het festival Lowlands op het programma, waar zo’n 60.000 mensen naartoe gaan.

Drogisterijen merken dat het middel populair is. „We zien dat er dit jaar veel vraag is naar ORS”, aldus Jongstra. ORS wordt vaak gebruikt op verre reizen, omdat in sommige landen de kans op voedselvergiftiging en dus uitdroging hoger is. Maar jongeren vragen de drogist ook naar het product, „terwijl jongeren doorgaans niet weten wat ORS is”, volgens Jongstra. Jonge mensen vragen om het product omdat ze hebben gehoord dat het kan helpen tegen katers. „Dat zingt rond.”

Water altijd de beste oplossing

Apotheker Marloes Dankers van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik zegt dat er geen bewijs is dat ORS helpt bij een kater. „Ik denk dat een mogelijk effect van het nemen van ORS bij een kater vooral wordt veroorzaakt door het water dat je erbij drinkt. Water is altijd de beste oplossing bij een kater.”

Overigens komen drogisterijen nog niet in de problemen door de verhoogde vraag naar ORS. Er is volgens het CBD voldoende voorraad, zowel in de fysieke winkels als online.