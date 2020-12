Lincoln onder vuur van Black Lives Matter

Een Black Lives Matter actievoerder bij het standbeeld van Abraham Lincoln op de National Mall in Washington. Ⓒ Foto REUTERS

AMSTERDAM - De maatstaf waarbij historische leiders langs een moderne politiek correcte meetlat worden gelegd heeft nu ook Abraham Lincoln geraakt. De grote motor achter de afschaffing van de slavernij in de VS zou niet meer met zijn naam op een school in San Francisco mogen prijken. Lincoln zou het toch niet zo goed voor hebben gehad met zwarten en vooral de indianen.