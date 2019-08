Gemeenten halen wielklem van stal

De problemen met het innen van parkeerboetes zijn toegenomen omdat Duitsland sinds kort geen benodigde gegevens van overtreders meer aan Nederland verstrekt. Ook Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië doen dat niet. Daardoor kunnen gemeenten vaak fluiten naar hun geld en wordt de overtreder niet gestraft.

Den Bosch, Den Haag, Terneuzen en Amsterdam gebruiken de wielklem inmiddels weer. Utrecht en Eindhoven voeren de klem in het najaar in. Middelburg, Vlaardingen en Nijmegen overwegen dat te doen.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaf eerder al aan in Europees verband overleg te willen voeren over dit onderwerp. De wanbetalers zijn hem een doorn in het oog. In de beantwoording van Kamervragen verwijst hij expliciet naar het inzetten van de wielklem. „Het staat gemeenten vrij om andere handhavingsinstrumenten in te zetten om niet-betaalde parkeerbelasting alsnog te innen”, schrijft hij.

