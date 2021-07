Chaos in Meerssen: ’Geen enkele waarschuwing van gemeente’

Binnenland

LIVE | Honderden woningen ontruimd in Roermond

In Roermond worden honderden woningen ontruimd. Dat heeft alles te maken met de snel stijgende Roer en zijriviertje de Hambeek. Alle woningen die rond de Hambeek in Roermond liggen worden geëvacueerd. Het zou gaan om vijfhonderd woningen. Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen in dit liveblog.