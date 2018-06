Fiscus jaagt op burgemeester Londen

Dat melden diverse media. Johnson is geboren in New York maar reeds op zijn vijfde naar Groot-Brittannië verkast. Wel heeft hij nog steeds Amerikaans paspoort. En de Verenigde Staten slaan iedere Amerikaanse burger aan, om het even waar ze wonen.

Haardos

De burgervader, bekend om zijn wilde blonde haardos, was onlangs in de VS om zijn boek te promoten. Volgens de Amerikaanse fiscus heeft Johnson al pakweg £730.000 verdiend aan het boek, en moet hij daarover dus een ton belasting aftikken.

Maar Johnson piekert er niet over om de portemonnee te trekken, liet hij weten. "Ik vind het absoluut schandalig. Ik woon al niet meer in de VS sinds ik vijf was."

Heffing

Het is overigens niet de eerste keer dat Johnson met de Amerikanen overhoop ligt over belasting, meldt CNN Money. Volgens de Londense burgemeester heeft de stad nog zo'n $10 miljoen tegoed van medewerkers van de Amerikaanse ambassade.

Dit in verband met de 'congestietaks' die voertuigen betalen om in Londen te mogen rijden tijdens de spits. Maar de Amerikanen weigeren - net als andere ambassades overigens - te betalen. Ze vinden de heffing een vorm van belasting, en daarvan zijn de ambassadewerkers vrijgesteld.