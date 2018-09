Review: Escape Dead Island (pc/Xbox 360/PlayStation 3)

De eerste twee Dead Island-spellen waren combinaties van actiegame en rollenspel. Lekker zombies kapot rossen en wapens bouwen. Met Escape Dead Island hebben we te maken met een recht-toe-recht-aan actie/avonturenspel. Spelers kruipen in de huid van Cliff Calo, een verwende twintiger die wil uitvinden wat er precies is gebeurd op het eiland Banoi, waar de oorspronkelijke zombie-uitbraak plaatsvond. Helaas lijkt niet alles in orde te zijn met onze Cliff, want al snel krijgt hij last van hallucinaties…

Hakken

Escape Dead Island is een zogeheten ‘third person action adventure’. Je reist van locatie naar locatie om je missiedoelen te bereiken, onderwijl zombies vermijdend - of vermoordend. Soms kun je met wat handig sluipwerk de vijanden vermijden, al zul je andere keren met een slagwapen je een weg door de ondoden moeten hakken.

Er is op zich niets slechts aan hoe de game speelt: het sluipen is vrij simpel en bij het vechten wordt het wiel niet opnieuw uitgevonden. Niet heel spannend, dus, maar functioneel. Helaas kan hetzelfde niet gezegd worden van de checkpoints: soms moet je na een dood een fiks stuk van een level opnieuw doen, wat frustrerend kan zijn.

Extra

Het verhaal dat onderweg verteld wordt is aardig, maar vooral gericht op de fans van de serie. Er komen namelijk een aantal personages in voor uit eerdere spellen , terwijl andere gebeurtenissen juist inhaken op aankomende titels. Voor hen is Escape Dead Island een leuk extraatje waarin het universum aardig wordt uitgebouwd.

De game heeft een grafische stijl die zich het best laat omschrijven als zijnde een geanimeerd stripboek. Het doet wat denken aan de graphics van Borderlands of Viewtiful Joe. De presentatie is misschien nog het sterkste punt van deze game: zeker op een fatsoenlijke pc ziet het er bij vlagen erg gaaf uit.

Hoog mikken

De grootste kritiek die ik Escape Dead Island kan geven, is dat het net niet hoog genoeg mikt. Het speelt allemaal prima weg, het verhaal is best vermakelijk en het ziet er goed uit. Maar nergens haalt het de pieken van spellen die we de afgelopen maanden hebben gezien. Het is dan ook een beetje ongelukkig dat het uitkomt in dezelfde week als Far Cry 4, Dragon Age: Inquisition en Super Smash Bros.