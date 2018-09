Uit in het noorden

Struinen tussen de previews van optredens die voor 2015 op het programma staan. De vorige editie van Struûn Texel vond alleen in Den Burg plaats, dit jaar doen ook de knusse straatjes van Oosterend aan het festival mee. In kerkgebouwen en romantisch verlichte straten zijn in totaal zestien podia waar honderd artiesten verschillende shows weggeven. Op het menu staat, theater, cabaret, pop, blues en jazz. Nieuw dit jaar zijn de bussen die tussen de twee dorpen rijden waarin minioptredens gegeven worden.

www.struuntexel.nl

We blijven in het noorden, maar dan op het vaste land. Groningen luidt ook het weekeinde in met muziek en theater. Hier vindt tot en met 29 november het Jonge Harten Theaterfestival plaats. Een festival met meer dan vijfentwintig muziek- en dansvoorstellingen voor de jonge theaterliefhebber. Het festival heeft haar eigen 'Jonge Harten 2D Café' in de Oosterstraat waar ook optredens zijn.

www.jongeharten.nl

Bent u in Groningen, dan kunt u niet om de Martinitoren heen. Beklim de toren en u wordt beloond met een prachtig uitzicht.

toerisme.groningen.nl