Amerikaanse sheriff opgepakt voor gruwelmoord in Limburg

Een voormalig sheriff is in Amerika opgepakt voor een gruwelijke huurmoord in het Limburgse Bergen in november 2019, waarbij de keel van de Duitse inwoner Thomas Schwarz werd doorgesneden. William Lyle J. zit met nog twee andere Amerikaanse verdachten vast, en is in afwachting van uitlevering.