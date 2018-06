VN deelt voedselbonnen uit in oosten Oekraïne

Volgens cijfers van de Oekraïense regering hebben 450.000 mensen hun huis verlaten vanwege gevechten tussen pro-Russische separatisten en het Oekraïense leger in het oosten van Oekraïne. Zij verblijven nog wel in de regio bij familie of in opvangcentra maar hebben steeds meer moeite om aan voedsel te komen, vooral door voortdurende prijsstijgingen.

WFP heeft in september ook al voedselpakketten in het gebied uitgedeeld.