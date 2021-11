Verdachten opgepakt na mesaanval op Franse agent in Cannes

Een van de verdachten werkte volgens politiebronnen voor de Algerijn, die een metselbedrijfje runt, en een ander zou hem hebben gehuisvest. De relatie tot de derde is onduidelijk.

De agent liep geen verwondingen op, omdat hij een kogelwerend vest droeg. De dader viel hem aan in een politiewagen, een andere agent opende daarop het vuur. De Algerijn is met twee schotwonden naar het ziekenhuis gebracht en geopereerd. Hij is legaal in Frankrijk en staat niet bekend als geradicaliseerd. Een huiszoeking heeft geen bijzonderheden opgeleverd.

De Franse politie is vaker het doelwit van dergelijke aanvallen. In mei nog was in de buurt van Nantes een agente neergestoken door een geradicaliseerde man.