Ex-vriendin ontsnapte moordverdachte in doodsangst: ’Hij gaat me vermoorden’

Dit vertelt ze in een interview met de lokale zender WAAY-TV. Er is momenteel een klopjacht gaande op Casey en Vicki White, die geen familie van elkaar zijn ondanks dat ze dezelfde achternaam hebben. Het tweetal verdween vorige week onderweg naar de rechtbank. De wagen die werd gebruikt is enige tijd later teruggevonden op de parkeerplaats bij een winkelcentrum in Florence.

Vicki had tegen haar collega’s gezegd dat ze de gevangene naar een psychiatrisch onderzoek zou brengen. Nu blijkt echter dat die afspraak helemaal niet bestond. Ook deed Vicki het transport in haar eentje. Dat had volgens de politie echter nooit gemogen. Volgens de autoriteiten wijst daarom alles erop dat Vicki White betrokken is bij de ontsnapping. Er wordt momenteel onderzocht of ze dat vrijwillig deed, of dat ze gedwongen werd om mee te helpen.

Casey White zit een straf van 75 jaar uit voor verschillende misdaden in 2015, waaronder het onder schot houden van zes mensen - en het neerschieten van een van hen. Ook wordt hij beschuldigd van twee moorden in september 2020.

Sinds de ontsnapping van gevangene White leeft zijn ex-vriendin in grote angst. De vrouw, die om veiligheidsredenen niet per naam genoemd wordt, vertelt in het interview dat Casey haar al meerdere keren met de dood heeft bedreigd. „Ik vrees dat hij zijn belofte nakomt nu hij op vrije voeten is”, aldus de ex-vriendin.

Ondanks de politiebeveiliging die ze heeft gekregen, leeft ze in doodsangst. „Ik dacht dat ik me nooit meer zorgen om hem zou hoeven maken. Casey White is erg gevaarlijk voor iedereen om hem heen.” De bange vrouw heeft ook een boodschap voor hulpsherrif White: „Als ze nog leeft, moet ze weggaan. Loop, ren zo ver als je kunt, geef jezelf aan en neem contact op met iemand. Doe het juiste voordat je je leven verliest.”

’Mijn zoon is geen moordenaar’

Ondanks de huidige klopjacht en beschuldigingen, is de moeder van Casey White overtuigd van de onschuld van haar zoon. In een interview met New York Post zegt moeder Connie „niet te begrijpen waarom hij als een monster wordt neergezet.” Ook benadrukt ze dat ze een dag voor zijn ontsnapping nog met haar zoon had gesproken en „alles toen nog in orde was.”

Connie beweert daarnaast dat Casey de moorden, die hij heeft bekend, nooit gepleegd heeft. „Hij heeft een bekentenis afgelegd omdat hij naar een andere gevangenis overgeplaatst wilde worden. In zijn vorige gevangenis was het erg slecht en kreeg hij amper te eten. Hij is geen monster!”, aldus de moeder.

De klopjacht op het tweetal blijft onverminderd doorgaan. De politie looft zelfs een beloning van 10.000 dollar uit voor informatie die leidt tot de aanhouding van White.