Anti-Europese UKIP verovert weer zetel in GB

UKIP-kandidaat Mark Reckless was voorheen lid van de regerende Conservatieve partij, maar liep eerder dit jaar over. Daarop werden tussentijdse verkiezingen uitgeschreven, die Reckless won met bijna 17.000 stemmen. De kandidaat van de conservatieven bleef steken op ongeveer 14.000 stemmen.

De uitslag is een opsteker voor UKIP. De partij won in oktober een eerste zetel, nadat politicus Douglas Carswell overstapte van de Conservatieve partij naar UKIP. Ook hij won daarop de tussentijdse verkiezingen in zijn district.