Residentie Orkest jubileert met koningspaar

De avond begint met een korte film rondom 110 jaar Residentie Orkest, waarbij het verleden maar ook het heden in beeld worden gebracht. Daarna spelen de musici onder leiding van voormalig chef-dirigent Neeme Järvi onder meer de Vijfde Symfonie van Dmitri Sjostakovitsj en een celloconcert van de Tsjechische componist Antonín DvoE ák.

Het Residentie Orkest gaf in november 1904 zijn eerste abonnementsconcert in het inmiddels verdwenen Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen in het centrum van Den Haag. In de loop van de jaren stonden mensen als Arturo Toscanini, Leonard Bernstein en Jaap van Zweden als dirigent voor het orkest.

Bij het eeuwfeest van het orkest in 2004 was de toenmalige koningin Beatrix de belangrijkste gast.