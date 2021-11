Politie onderzoekt beelden bruut optreden bij arrestatie demonstrant

Afgelopen weekend kwamen betogers samen op het Joubertplantsoen in de wijk Transvaal in Den Haag om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Maar de situatie liep rond 13.30 uur uit de hand.

Excessief geweld

De politie hield daar meerdere personen aan nadat agenten werden geconfronteerd met excessief geweld door een groep van meer dan 50 personen, meldt de politie. „Daarbij werden agenten onder meer geslagen en geschopt en bekogeld met zwaar illegaal vuurwerk.”

Het politie-optreden werd gefilmd door omstanders en de beelden werden op sociale media gezet. In een schokkende video is te zien hoe een agent een man die op straat ligt schopt. Vervolgens wordt hij geslagen met knuppels. De agenten schelden hem ook uit voor ’k*t mongool’. „Laat de stad met rust”, is te horen op de video.

Hoe de situatie zo uit de hand heeft kunnen lopen, is nog niet bekend. De politie heeft maandag via Twitter laten weten dat het incident onderzocht wordt. „Wij kennen de beelden op sociale media. Op dit moment wordt onderzocht wat er zich precies heeft voorgedaan; ook voorafgaand aan de aanhouding. Zodra het kan, zullen we nadere informatie geven.”

Diverse politieke partijen, zoals Islam Democraten en Hart voor Den Haag, zeggen geschrokken te zijn van de beelden en hebben vragen aan burgemeester Jan van Zanen gesteld.

Een woordvoerder van de burgemeester laat weten dat Van Zanen bekend is met de vragen vanuit de raad. Maar in dit stadium van het onderzoek zal hij nog niet reageren. Mogelijk komt er nog een debat