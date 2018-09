Deel cockpit geborgen, berging duurt nog dagen

In het oosten van Oekraïne zijn donderdag voor de vijfde dag op rij wrakstukken geborgen van het ramptoestel van vlucht MH17. Dat heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) bekendgemaakt. Onder de wrakstukken die donderdag zijn geborgen is een deel van de cockpit, is te zien op foto's.