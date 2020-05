’Gefrustreerde’ man sticht brand in tankstation Hoorn

De man zou eerder om hulp hebben gevraagd in het tegenover het tankstation gelegen stadhuis van Hoorn. Hij zocht nachtopvang. Kennelijk gefrustreerd over de manier waarop hij behandeld is, is hij overgestoken en heeft zijn daad verricht.

De man is zelf bij de brand gewond geraakt aan zijn armen, meldt een woordvoerder van de politie. Omstanders schrokken hevig omdat de man het uitschreeuwde van de pijn. Nadat eerste hulp is verleend, is hij per ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd.

De Zwaagmergouw, een belangrijke weg in Hoorn, is afgezet. De winkel van de benzinepomp heeft aanzienlijke schade opgelopen.