Kordaat personeel voorkomt drama tankstation Hoorn

Politiewoordvoerder Menno Hartenburg bevestigt wat De Telegraaf al eerder op basis van eigen bronnen had gemeld. De 32-man liep het benzinestation in, leegde een gieter met water en vulde die met benzine.

Hij liep de BP-winkel in en goot de benzine rond en stak het aan. Er waren overal vlammen: „Een jonge klant kreeg ook brandstof op zich, maar kon worden weggetrokken door een personeelslid. Dankzij het kordate optreden van het aanwezige personeel, dat ook zelf begon met blussen, is veel erger voorkomen. Behalve de dader zelf is daardoor verder niemand gewond geraakt.”

Groet schrik

Er werd groot alarm geslagen. Een achterbuurman van het pompstation: „Iemand die met benzine zwaait bij een benzinestation pal naast onze huizen, dan schrik je. Het zou toch geen aanslag zijn? Gelukkig viel het achteraf mee.”

De gealarmeerde hulpdiensten troffen als snel de dader, die zelf vlam had gevat, aan. Omstanders schrokken hevig omdat de man het uitschreeuwde van de pijn. De wijde omgeving werd afgezet. De politie hield de man aan nadat ambulancepersoneel eerste hulp had geboden. Daarna is de dader naar het ziekenhuis overgebracht.

„Hij heeft brandwonden en wordt verhoord zodra zijn verwondingen dat toelaten”, zegt politiewoordvoerder Hartenberg. „Ik sluit niet uit dat hij daarna naar een Huis van Bewaring wordt gebracht.”

Nachtopvang

Kort voor hij de BP-winkel aanstak, heeft de 32-jarige man, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, hulp gezocht in het tegenover het tankstation gelegen stadhuis van Hoorn. Hij zocht nachtopvang. Kennelijk gefrustreerd omdat hij niet kon worden geholpen, is hij overgestoken en heeft zijn daad verricht. De winkel van de benzinepomp heeft aanzienlijke schade opgelopen.