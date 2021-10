Sint doet ronde door de grachten bij intocht in Amsterdam

Kopieer naar clipboard

Burgemeester Femke Halsema en Sinterklaas bij het Scheepvaartmuseum. Archieffoto. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Sinterklaas doet bij de intocht in Amsterdam dit jaar „voor het eerst in de geschiedenis” de grachten aan, alvorens hij per stoomboot met zijn pieten aanmeert bij het Scheepvaartmuseum. Dat laat de Stichting Sinterklaas in Amsterdam (SSIA) weten.