Vader op zee geredde Brit verbijsterd: ’Daniel heeft niet eens een kajak’

Dat melden Britse media, die spraken met de familie van de twintiger. De jongeman werd in zwembroek aangetroffen bij een afgelegen boei. Nadat hij bij toeval door vissers uit Urk was gevonden, verklaarde hij dat zijn opblaasbare kajak was omgeslagen en dat hij zich dagenlang in leven had gehouden met regenwater, zeewier, mossels en krabbetjes die aan de boei vastzaten. De Nederlanders wisten hem aan boord van hun boot De Madeleine te hijsen.

„Ik zag plots wat geks bewegen bij de boei”, vertelde schipper Teunis de Boer eerder aan De Telegraaf. „Ik pakte een verrekijker erbij en zag een jongeman met alleen een zwembroek aan die als een malle naar ons zwaaide. Hij was duidelijk in nood.”

„Ik was opgelucht en bezorgd toen ik foto’s van mijn zoon zag”, zei vader Richard tegen de Daily Mail. „Toen ik de jongen zag die uit zee werd gered, wist ik dat het mijn Daniel was. Ik ben zo blij dat hij veilig is en in het ziekenhuis wordt verzorgd. Maar ik was echt bang toen ik me realiseerde dat hij bijna verdwaald was op zee. Ik had geen idee dat hij zoiets van plan was. Daniel heeft veel problemen gehad en is vaak verhuisd. Hij heeft tussen Liverpool, Wrexham en Birmingham gewoond.”

Tekst gaat verder onder de video

Relatiebreuk

Volgens zijn vader was het laatste waarmee hij kampte een relatiebreuk, die er behoorlijk inhakte. „Ik hoorde dat zijn vriendin en hij uit elkaar waren gegaan. Ik probeerde hem al in de gaten te houden en hem zo vaak mogelijk via de telefoon te spreken. Maar van de ene op de andere dag was hij gewoon verdwenen. Ik had geen idee dat hij naar het zuiden was afgedaald of dat hij het Kanaal over wilde peddelen.” Hij vindt het ook een merkwaardig verhaal. „Daniel heeft nooit aan kajakken gedaan. Hij heeft niet eens een kajak.”

Ⓒ T. de Boer en zonen

De Urker redders waarschuwden de autoriteiten, nadat ze Lewis water en een Snickers-reep hadden gegeven, waarna de kustwacht hem met een helikopter ophaalde en naar een ziekenhuis in Boulogne-sur-Mer bracht. Dat hij twaalf dagen op zee had doorgebracht – zoals het verhaal ook luidde – en zich vastklampte aan de boei, wordt door de kustwacht overigens als onmogelijk beschouwd. „Dat kan niet, dat overleeft niemand”, zei Orlane Saliou, woordvoerster van de zogeheten maritieme gendarmerie. Ze voegde eraan toe dat zijn goede fysieke conditie en de tijdige redding ’zijn leven hadden gered’.

„Hij leed aan onderkoeling, algemene vermoeidheid en uitdroging, maar zijn algemene gezondheidstoestand is redelijk goed.” Lewis liep ook groot gevaar door ander scheepsverkeer. „Hij heeft geprobeerd om de drukste waterweg ter wereld over te steken, waar dagelijks vierhonderd commerciële schepen doorheen varen.”

’Verward’

De man uit Blackpool gaf aanvankelijk aan schipper De Boer aan dat hij naar Frankrijk onderweg was, maar aan Tunis van Luut, een ander bemanningslid, vertelde hij eigenlijk onderweg naar Spanje te zijn geweest, bevestigt De Boer. „Mijn stuurman is de hele tijd bij hem gebleven en aan hem heeft hij dat verteld. We vonden hem ook verward, hij was er natuurlijk slecht aan toe. We hebben hem zo snel mogelijk overgedragen aan de Franse kustwacht, en daarna geen contact meer gehad.”