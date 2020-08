’Kom demonstreren in Amsterdam: gerechtigheid voor Bas’

De man werd neergeschoten bij de Amsterdamse recreatieplas de Oeverlanden. Kort daarop overleed hij aan zijn verwondingen. Vermoedelijk kende Bas de dader helemaal niet. „Een groepje mannen met licht getint uiterlijk kwam naar de steiger en had het voorzien op de Rolex van een vriend van Bas. Hij heeft daar iets over gezegd”, liet een kennis op basis van anonimiteit weten aan De Telegraaf.

„Zo kennen wij Bas ook helemaal. Het is echt een hele lieve jongen, die zich ontfermde over anderen.” De politie kan de lezing van kennissen, die ook op sociale media circuleert, nog niet onderschrijven en benadrukt dat het onderzoek nog loopt.

Op sociale media wordt opgeroepen te demonstreren. Voor zondag 12.00 uur is een demonstratie op de Dam in Amsterdam aangevraagd, die onder meer door publiciste Raise Blommestijn wordt gedeeld. Op Twitter is #gerechtigheidvoorbas al enige tijd in zwang. Onder meer Geert Wilders toonde zich geschokt, net als journalisten en opiniemakers. GeenStijl roept op te gaan demonstreren en vraagt andere politici zich uit te spreken.