Verdachte (18) steekpartij Alphen wacht op psychiatrische hulp

Bij het steekincident in de woning aan de Robijnstraat in de Diamantbuurt in Alphen heeft verdachte Tariq C. ook zijn eigen moeder (53) en nog een ander neef (19) met een mes verwond, evenals een 17-jarige voorbijganger. Dat gebeurde in de nacht van 22 op 23 februari. De familieleden van de verdachte werden die zaterdagnacht in de woning gestoken, maar wisten alle drie de woning te verlaten. Reanimatie mocht niet meer baten, de 16-jarige neef overleed aan zijn verwondingen.

C. vertelde de rechter dat hij een psychose had. „Ik kamp nog steeds met traumatische problemen. Ik heb behoefte aan meer behandeling.” Hij mag geen bezoek ontvangen in de gevangenis in Vught, maar heeft wel contact met zijn moeder. „Dat doet me goed”, zei hij. „Ik hou heel erg van mijn moeder, ik ben blij dat ik haar kan bellen.”

De advocaat pleit voor het toepassen van jeugdstrafrecht vanwege de leeftijd van de verdachte en de kwetsbare positie waarin hij zich bevindt. Zijn advocaat hoopt dat hij in een kliniek kan worden behandeld. Zolang er geen passende kliniek voorhanden is, moet de verdachte van de rechtbank in voorarrest blijven.