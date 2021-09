Duitse minister Altmaier in ziekenhuis opgenomen nadat hij onwel werd tijdens etentje

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

BERLIJN - De Duitse minister voor Economische Zaken Peter Altmaier is maandagavond met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Hij werd onwel tijdens een etentje van de parlementaire commissie voor Economische Zaken in een hotel in Berlijn en is per ambulance afgevoerd.