Brussel verdenkt DAF van prijscomplot

Donderdag stuurde Brussel een officiële aanklacht naar de truckfabrikanten namens Europees commissaris Margrethe Vestager (Mededinging). DAF stelt dat het dit ‘Statement of Objections’ zal bestuderen om een antwoord voor te bereiden.

Eind oktober berichtte persbureau Bloomberg al dat het zou gaan om DAF, Scania, MAN, Iveco en Renault Trucks.

In januari 2011 deed Brussel samen met nationale mededingingsautoriteiten al onaangekondigde inspecties, onder meer bij DAF in Eindhoven en Scania in Breda.

Het veronderstelde kartel zou tien jaar geleden op het hoogtepunt zijn geweest, maar nog steeds actief zijn, zei Vestager. Het kartel zou draaien om grote zware vrachtwagens.

Brussel kan bedrijven bij een bewezen kartel boetes opleggen tot 10 procent van de totale wereldwijde jaaromzet van de onderneming.