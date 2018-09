Zeehondencrèche Pieterburen helpt vol Ecomare

Ecomare kondigde onlangs een opnamestop af voor zeehonden die aanspoelen in Noord-Holland. Voor die dieren is nu dus een oplossing gevonden.

Dat het zo druk is in de opvang, komt doordat de zeehondenpopulatie in de Waddenzee de afgelopen jaren flink is gegroeid. Is het dan nog wel nodig om zeehonden op te vangen? „Daar is veel discussie over”, erkent een woordvoerster van Ecomare. „Maar we hebben ook een zorgplicht voor elk individueel dier in nood.”

De opvang op Texel ving dit jaar al meer dan honderd zeehonden op. „Een jaar of acht geleden waren dat er ongeveer 30 tot 35 per jaar. We hebben simpelweg geen ruimte om verder uit te breiden. En we willen wel goede kwaliteit van zorg bieden.”

Met de onlangs uitgebroken zeehondengriep heeft de drukte niets te maken. De kans bestaat wel dat het in de opvangcentra nog iets drukker zal worden als het virus hier net zo dodelijk zal blijken als in Deense wateren. Daar kwam 10 tot 15 procent van de populatie in een tijdsbestek van enkele weken om het leven. Van de dieren die aanspoelen is overigens maar 2 tot 5 procent nog in leven.