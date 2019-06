Eis: 18 jaar en tbs om verkrachten en doden Nathalie (21)

In januari 2018 hield dorpsgenoten in Buren een stille tocht voor Nathalie (l). Ⓒ Politie/Rias Immink

ARNHEM - Gerard van D. (47) hoorde dinsdag 18 jaar cel en tbs tegen zich eisen voor het verkrachten en doden van de 21-jarige Nathalie Polak. Ook beschuldigt het OM hem ervan dat hij daarna brand stichtte in het appartement van de vrouw om zijn sporen uit te wissen. Dat had kunnen leiden tot meerdere slachtoffers die ook in het complex in Buren woonden, zei de officier van justitie dinsdag voor de rechtbank in Arnhem.