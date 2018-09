Henk Krol genomineerd voor De Zak

50PLUS-fractievoorzitter Henk Krol is genomineerd voor De Zak, de 'prijs' voor diegene die zich het afgelopen jaar „op de meest brutale of beschamende wijze heeft laten leiden door hebzucht, bedrog of een andere grove ondeugd”. Hij is een van de vier genomineerden voor de ludieke onderscheiding, die op 5 december wordt uitgereikt op het 'Sinterklaasgala voor Volwassenen' in de Stadsschouwburg in Amsterdam.