Hardlopers: Geheimcodestift

Nu de goedheiligman weer in het land is. Welk schoencadeautje liep het best?

„Dat is de geheimcodestift om onzichtbare boodschappen te schrijven. De eigenaar heeft een lampje waarmee alleen hij of zij de tekst kan lezen. We hebben er twintig verkocht. Dat lijkt niet veel, maar we zijn een kleine winkel.”

Waarom is juist dit presentje populair?

„Kinderen van 6 à 7 jaar, die net beginnen met schrijven, vinden dit spannend. Het heeft iets magisch. Alles wordt bij ons mooi ingepakt. Dat is bij ons echt een ding. Nu hebben we goud papier met speelgoedjes erop. We hebben dit jaar expres papier zonder Pieten gekozen, want we hebben gewoon geen zin in gedoe.”

Wie zijn vooral verantwoordelijk voor de aanschaf?

„Ik merk toch vaak de moeders. Die komen tijdens het boodschappen doen. Hoewel, in het weekend zien we ook wel veel vaders.”