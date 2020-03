Jeugd-tbs voor poging doodsteken moeder

De steekpartij vond plaats in de woning van de vrouw in Nijmegen. Op de bewuste dag fietste de jongen met een mes naar het huis van zijn moeder. Hij had haar al een jaar niet meer gezien. Toen de vrouw opendeed, stak hij meermalen op haar in, onder meer in haar hoofd. De vrouw raakte ernstig gewond.

Ook het Openbaar Ministerie vond dat de jongen niet gestraft maar behandeld moet worden. Het OM had jeugd-tbs geëist.